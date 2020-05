Desde el próximo lunes, Banco Nación retomará el operativo que impulsó Presidencia de la Nación, a través de su Ministerio de Desarrollo Social. En Diamante, la organización y logística se realizó de manera conjunta entre la Secretaría de Políticas Sociales y la sucursal bancaria de Diamante.

Cabe recordar que la Tarjeta Alimentar es un beneficio que está destinado a madres y padres con hijos e hijas de hasta seis años que reciben Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los tres meses enmarcadas en la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben AUH.

Desde la propia Anses, y a través de distintos medios, se dio a conocer que no hace falta que se inicia ningún trámite. El listado de titulares de derecho resulta de los datos de Anses en relación a beneficiarios de la AUH.

Los vecinos que no fueron a retirar el plástico en febrero último deberán hacerlo, por finalización de DNI, desde el próximo lunes, en cinco tramos. El lunes se comenzará con 0 y 1; martes 2 y 3; y así sucesivamente. El personal del Banco no tiene autorización para entregar si no corresponde el Documento con el día informado.

Finalmente, se recuerdan las medidas de seguridad requeridas por las autoridades municipales. No se puede circular sin tapabocas por lo que tampoco se podrá hacer el trámite bancario sin cumplimentar las medidas por todos conocidas.

Cronograma de entrega

Lunes 11 DNI 0 y 1

Martes 12 DNI 2 y 3

Miércoles 13 DNI 4 y 5

Jueves 14 DNI 6 y 7

Viernes 15 DNI 8 y 9.