Enfermero discriminado en comercio: “Estamos trabajando para salvar vidas”, dijo

El enfermero Ismael Torales, quien desarrolla su actividad profesional en el hospital J. J. de Urquiza de la ciudad de Federal, contó que el domingo pasado, sufrió una situación de discriminación en un comercio de esa localidad.

Según contó, estaba esperando para ingresar a un local de un supermercado del centro de la ciudad, y realizar unas compras, el comerciante le prohibió ingresar al lugar, mientras un grupo de personas que hacían cola para entrar, observaba la situación.

“Cuando llegué a la puerta el propietario me dijo a vos no te voy a atender, porque tenés Coronavirus”, apuntando a que trabajaba en el hospital, donde hay alojado un paciente con Covid 19.

“Me dijeron que no entre porque iba a contagiar de coronavirus, al personal del supermercado y al público que estaba comprando”, contó el enfermero, quien es agente de salud del Hospital público de Federal.

El enfermero dio detalles de lo ocurrido en el comercio que le prohibió la entrada, argumentando que podía contagiar el virus a los presentes.

“No pude comprar, tuve que irme a otro lado”, contó el enfermero de Federal discriminado por un comerciante que no le permitió ingresar al local.

“Es la primera vez que me pasa algo así y me sorprendí porque, acá (en la ciudad de Federal) nos conocemos todos”, afirmó Ismael y agregó: “el mayor esfuerzo lo está haciendo el personal de salud en la pandemia y que nos salgan a decir esta barbaridad, no está bien“, resaltó.

“Es indignante esta situación de discriminación, porque no debería ser así. Estamos trabajando en el hospital para salvar vidas y que nos pase esto, es algo que no se puede entender”, afirmó el enfermero a Elonce y reflexionó: “en vez de tirarnos buena onda porque la estamos peleando todos los días y que nos digan esto, es lamentable”, remarcó Torales en diálogo con Mdn.

“Al comerciante, le diría que ojalá no le pase nada, porque si va a una clínica o al hospital, lo van a atender enfermeras y médicos. Lo que hizo conmigo, es una falta de respeto”, sostuvo el enfermero. (Fuente Elonce.com)