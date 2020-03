En medio del paro de la Mesa de Enlace por el aumento a las retenciones de soja del 30 al 33%, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina –FAA– el entrerriano, Elvio Guía, remarcó: «Nadie quiere reeditar un 2008», en referencia al conflicto durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En declaraciones al programa televisivo Día a Día de Gigared Paraná -Canal 7-, Guía explicó que el paro de comercialización de cuatro días «es para visibilizar el problema que estamos sufriendo, porque ya le dejamos en claro al gobierno que no podemos sufrir más presiones tributarias. De cada 100 pesos que genera el campo 70 pesos se lleva el Estado. El sector productivo siempre tiene que pagar la fiesta«, lamentó.

El dirigente agropecuario enumeró que en estos momentos además de la presión fiscal de Nación, Provincias y Municipios, se suma la baja de los precios internacionales y la falta de lluvias.

En ese marco el vicepresidente de la FAA aseguró que el «el campo siempre fue y es solidario», pero remarcó que «el Estado se lleva los aportes pero nunca solucionó sus problemas. No hay que achicar el Estado, pero sí ordenarlo», dijo Guía.

Guía sostuvo que «ni tenemos la infraestructura adecuada» y explicó porqué «no sirve la política de compensaciones» que propone el gobierno nacional para los pequeños y medianos productores.

Por otra parte el dirigente lamentó que se busque generar una grieta entre el campo y otros sectores «no estamos hablando de oligarcas o terratenientes» y aclaró que el paro no afecta el normal abastecimiento, no hay cortes de ruta y no debería generar aumentos de precios.

La nota completa: