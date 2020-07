El Senado sancionó la emergencia y el proyecto pasó al Ejecutivo para su promulgación

Cerca de las 11.30 de este jueves, comenzó la discusión de modo virtual en el Senado provincial sobre el proyecto de emergencia pública. La iniciativa enviada el viernes pasado por el gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura, despertó la reacción de diversos sectores. Es que propone un aumento progresivo de los aportes personales para trabajadores, funcionarios, legisladores y jubilados que cobren más de 75 mil pesos. El objetivo es sostener el déficit de la Caja de Jubilaciones. Se prevé también que los propietarios de campos de más de 1.000 hectáreas, los bancos y las entidades financieras paguen una contribución especial.

Ayer, sin abrir el debate en comisión con sectores que sí lo reclamaban, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto. En el Senado, este jueves se repitió la situación: todo el oficialismo apoyó la iniciativa con el rechazo llano de los opositores.

En la Cámara alta, el primer senador oficialista que defendió la propuesta del gobernador Bordet fue Amílcar Genre Bert de La Paz. El legislador contextualizó el proyecto en la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Dijo que ha ocurrido una “pérdida de entre el 20 y el 25% en salarios del sector formal”. Señaló que “el Estado entrerriano permitió que nadie se quede sin trabajo ni deje de cobrar los sueldos”, y se garantizó “que sigan funcionando servicios”. Contrastó que la recaudación cayó en un “50%” y “no alcanzan los ingresos”.

“Está la posibilidad de emitir bonos. Sabemos los impactos en el sector asalariado. Se puede tomar también crédito, pero sería para gastos corrientes, o medidas de ajustes. Esas fueron las tres opciones elegidas de quienes quieren correr a este gobierno por izquierda”, acusó.

Por último, celebró que la provincia no está “llorando a ningún entrerriano” y sostuvo que se debe a que hay “un Estado presente”. “Entendemos que un Estado presente es la mejor herramienta para trabajar por justicia social que se ve favorecida por determinaciones como éstas”, concluyó.

“La situación actual no es culpa de la pandemia”

Seguidamente, el senador Rubén Dal Molín (Juntos por el Cambio-Federación), enrostró al gobernador Gustavo Bordet cuando necesitó asistencia económica en el gobierno de Mauricio Macri, cuando no podía pagar sueldos. “Que nos digan cómo vamos a salir de esto. Esta ley no alcanza a ser un parche. El aporte con este ajuste será de jubilados que aportarán 7 de cada 10 pesos recaudados”. “La situación actual no es culpa de la pandemia”, soltó. Reclamó la ausencia de debate. “Esta medida no soluciona los problemas estructurales de la provincia”, asentó.

El senador del mismo bloque Francisco Morchio advirtió que “el aumento a los ingresos brutos no lo pagarán las droguerías sino los consumidores porque se hará traslado de precio a los medicamentos”. Hubo reclamos en torno a las reformas prometidas como previsional, judicial y política. “Compartimos la necesidad de reformar el Estado. El Estado presente no sólo es asistencia, es acompañar a empleados, empleadores, productores”, recalcó.

Algunas expresiones del debate

“Ajuste fue dolarizar las tarifas”. Senador Horacio Amavet (Frente Ceer – Uruguay).

“Quiero creer que es una imposición temporal, pero en este país las imposiciones temporales siempre fueron permanentes”. Senador Francisco Morchio (JxC-Gualeguay).

“El espíritu es la capacidad contributiva. Esto no es la vieja política, es el nuevo coronavirus”. Senador Armando Gay (Frente Creer – Concordia).

El resto de los senadores eligió no emitir ninguna opinión en el debate. Fue una sesión rápida, que concluyó en una hora y media aproximadamente, a diferencia de la discusión que se dio en Diputados.

Votación

El proyecto fue aprobado en general y en particular. De ese modo, pasó al Ejecutivo para su promulgación. Hubo una sola salvedad realizada por la senadora del departamento Federal, Nancy Miranda (Frente Creer). La legisladora dijo no estar de acuerdo con los apartados A y B del Artículo 4; y lo mismo con los apartados A y B del Artículo 6 de la ley.

Horacio Amavet (Frente Creer – Uruguay), votó a favor de la emergencia. Gastón Bagnat (JxC – Victoria), votó en contra de la emergencia. Marcelo Berthet (Frente Creer – San Salvador), votó a favor del proyecto. Rubén Dal Molín (JxC – Federación), votó en contra del proyecto. Adrián Fuertes (Frente Creer – Villaguay), votó a favor de la emergencia. Armando Gay (Frente Crerr – Concordia), votó a favor de la emergencia. Amílcar Genre Bert (Frente Creer – La Paz), votó a favor de la emergencia. Claudia Gieco (Frente Creer – Diamante), votó a favor del proyecto. Ester González (Frente Creer – Feliciano), votó a favor de la emergencia. Juan Carlos Kloss (Frente Creer – Paraná), votó a favor del proyecto. Flavia Maidana (Frente Creer – Nogoyá), votó a favor de la emergencia. Jorge Maradey (Frente Creer – Gualeguaychú), votó a favor del proyecto. Omar Migueles (JxC – Tala), votó en contra del proyecto. Nancy Miranda (Frente Creer – Federal), votó a favor con excepción en dos artículos. Francisco Morchio (JxC – Gualeguay), votó en contra del proyecto. Daniel Olano (Frente Creer – Islas), votó a favor del proyecto. Mauricio Santa Cruz (Frente Creer – Colón), votó a favor del proyecto.

A continuación, el video del debate:

Fuente: Análisis Digital