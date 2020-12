El ramirense Ayrton Londero es el flamante campeón del TC Pista

Las definiciones en el autódromo de San Juan llegaron con una buena noticia para los pilotos entrerrianos. En el TC Pista, Ayrton Londero se quedó con la carrera y de esa forma pudo festejar el campeonato dándole el 12° título a Ford en la categoría. El oriundo de General Ramírez logró la corona luego de quedarse con una competencia muy apretada, en donde hizo todo desde la primera vuelta para poder consagrarse.

Londero había logrado la pole position el sábado y de esa forma había conseguido el mejor lugar en la largada. El piloto del Gurí Martínez Competición luchó durante gran parte de la carrera los embates de sus perseguidores, para finalmente quedarse con el primer puesto.

Además de conseguir el título, el Canario (como lo apodan) también se ganó el derecho de escalar al Turismo Carretera en la próxima temporada.

💪El TC Pista tiene un nuevo campeón: @AyrtonLondero, el entrerriano que maneja el Ford del @GMartinezComp🏆 #TCenSanJuan pic.twitter.com/rxXFO5OQEw — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) December 20, 2020

En el podio, el entrerriano no pudo ocultar su emoción y le dedicó el triunfo a su familia, a sus amigos y a todos los que hicieron posible que siga corriendo.

“La verdad no se donde estoy parado ahora, no puedo hablar. Tengo tanta gente a quien agradecerle que me ayudó a lograr este objetivo de ser campeón. Llegar al Turismo Carretera de la mano del Gurí es algo muy lindo. En el mejor momento de mi carrera perdí a mi papá y dudé en dejar todo, pero mucha gente me ayudó a seguir y ahora logramos esto que es íncreible”, afirmó el entrerriano, según publicó UNO Entre Ríos.