La cuarentena por coronavirus desató una fuerte crisis que no solo se siente en los centros urbanos, sino también en las zonas rurales donde trabaja el sector agropecuario, a pesar de que rige la excepción por tratarse de una actividad esencial.

En ese escenario es donde aparece el caso de Renzo Alí, un joven de 18 años que, al igual que tantos otros, se quedó sin trabajo en pleno aislamiento social obligatorio.

Renzo vive en Chascomús y asegura que hace semanas que busca empleo en la zona y no consigue.

“Sé que hay personas que sacan provecho de las leyes laborales”, dijo en relación a las quejas de un productor que asegura que el Estatuto Tambero sólo privilegia al trabajador. Pero, -afirma-, no todos son así. “También hay gente seria y responsable que solo consigue changas en las que no les pagan bien y no tienen la suerte de encontrar un puesto fijo”, remarcó.

Como ejemplo, citó su propio caso. “A mí me pagaban $200 en un día de trabajo en hacienda. Si me pasaba algo, no se hacían cargo. Y ahora, con la cuarentena, no encuentro nada. Yo lo único que quiero es conseguir un trabajo en el campo para ayudar a mi familia“, suplicó en una charla con Infocampo.

Alí contó que sabe arreglar alambrados, hacer parcelas, parque, encargarse de la recorrida del campo, la doma racional y hasta desmalezamiento con tractores. Además, aprendió a hacer tambo manual en el campo de su tío, y también realiza caravaneo y marcado de hacienda.

Su situación se complicó porque, además, se le rompió la moto, que era su transporte para movilizarse. De todos modos, no baja los brazos. “Estoy disponible para trabajar en las zonas de Lezama, Pila, Ranchos, Libres del Sur, Comandante Giribone… Todas las zonas cercanas a Chascomús”, se ofrece.

Para contactarlo, su teléfono es +54 92241409047.