El intendente de Bovril denunció a su esposa por romper la cuarentena

Contra molinos de Vientos: 20 de julio Día del Amigo: Después de más de 120 días de cuarentena, comprendo que se hace difícil cumplirla, más cuando el clima "se presta". Hemos de alguna manera reforzado los controles de ingreso de personas de otras localidades tratando que las juntadas y excesos se vean minimizados. Apelamos por lo tanto a las responsabilidades individuales ya que, como seres humanos que somos, también necesitamos (por más investidura que tengamos) del apoyo comunitario. Frente a esta posición, quiero pedir disculpas a la comunidad por las publicaciones que pueden interpretarse como burlonas, desafiantes e irresponsables del grupo de amigas; "señoras mayores" que posan arriba de un techo, sin barbijos, dibujando sus hermosas sonrisas, dejando al descubierto el incumplimiento de Aislamiento Social, encabezadas por la mismísima "Primera Dama". Ya puse en conocimiento al Comisario Marcelo Gómez, para que proceda en consecuencia y realice las notificaciones correspondientes. Seguiremos tratando de cuidarlos, rogando a Dios nos libre del virus. Seguiremos a pesar de las decepciones luchando contra Molinos de Vientos.