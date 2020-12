El BCRA logró la mayor compra diaria de dólares en siete meses

En medio de una mejora en la oferta de divisas genuinas, el Banco Central compró este lunes USD125 millones en el mercado de cambios que apuntalaron la incipiente recuperación de reservas de diciembre. Se trata de la mayor adquisición diaria de dólares desde el 29 de mayo y la undécima consecutiva. Así, en lo que va del mes la entidad acumula un saldo positivo de algo más de USD250 millones. Los analistas destacan la dinámica positiva de las últimas semanas aunque advierten que el tránsito del verano hasta que ingresen las divisas de la cosecha gruesa no será sencillo.

Ayudado por la mayor demanda estacional de pesos producto del pago de aguinaldo, las fiestas y el inicio de las vacaciones, entre otros factores, y por la tregua en la brecha cambiaria luego del set de medidas más amigables para el mercado que anunció Martín Guzmán en los últimos dos meses, el BCRA se encamina a cerrar diciembre con saldo comprador por primera vez desde junio. En el medio, corrida mediante, las reservas brutas perdieron casi USD4.000 millones.

Fuentes privadas estimaron las compras del Central en USD125 millones en el comienzo de la semana. Se trata del número más alto en siete meses. “Con mayor volumen de operaciones, el dólar mayorista se mantuvo con mínima fluctuación en una rueda con buen flujo de ingresos genuinos”, señaló el operador de cambios Gustavo Quintana. Este lunes la entidad convalidó un alza de 31 centavos en el tipo de cambio mayorista, que cerró a $83,15.

A pesar del paro de aceiteros y recibidores de granos, que mantiene bloqueados los puertos exportadores desde hace más de diez días en reclamo de una recomposición salarial que las cámaras del sector se niegan a dar, incluso en un marco de precios récord de los commodities y la baja de retenciones a los subproductos de la soja, este lunes se sintieron las liquidaciones de embarques despachados antes del inicio del conflicto.

Reservas Banco Central

Luego de comenzar el mes con dos ruedas vendedoras para abastecer la demanda privada, la entidad que preside Miguel Pesce hilvanó diez jornadas de compras de reservas y una de saldo neutro. Los más de USD250 millones acumulados en lo que va del mes, contrastan con las ventas por más de USD1.000 millones de agosto, septiembre y octubre, y de USD327 millones de noviembre.

En el equipo económico celebran el freno en la sangría de reservas, aunque saben que no será tarea sencilla construir un puente durante los próximos meses hasta marzo/abril, cuando comiencen a ingresar los dólares de la cosecha gruesa. Los precios internacionales de los granos –con la soja en USD450 por tonelada- auguran un alza en las liquidaciones agropecuarias en 2021. De hecho, la Fundación Mediterránea calcula que podría entrar un 17% más de divisas por esa vía respecto de 2020.

“Hay un cambio significativo respecto de los meses anteriores. El Gobierno ganó la pulseada de diciembre tanto en el dólar oficial como en futuros y en bonos. Ajustó los tornillos de los controles al adelanto de importaciones, que empezó a aflojar, y logró que el agro empiece a liquidar un poco más. Los sojeros no liquidaban porque tenían la expectativa de que se podía devaluar fuerte y pudieron convencer de que por el momento no va a suceder”, afirmó Leandro Ziccarelli, jefe de research del ICB.

Con todo, aclaró que esto “no significa que vaya a ser sostenible en el tiempo”. “El tema es ver si con este esquema alcanza para el año que viene. Es cierto que la pandemia le saca algo de estacionalidad a todo y que el turismo tiene una situación particular, pero en cuanto haya un poquito más de libertad eso va a ser deficitario. Por eso, en el Gobierno piensan más en el dólar tarjeta que en el ahorro”, consideró.

Por su parte, Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria, analizó el escenario actual: “Las familias y las empresas necesitan pesos para pagar gastos de vacaciones, para pagar aguinaldo y algunos bonos de fin de año. Eso explica, por un lado, la baja en la brecha cambiaria y, por otro, que el BCRA pueda comprar durante los meses de diciembre generalmente. Las empresas tienen menos caja para adelantar importaciones, los exportadores necesitan financiar capital de trabajo y este conjunto de situaciones arroja un saldo vendedor neto en el mercado de cambios, que todavía permanece con decenas de restricciones para operar”.

Para Paolicchi, el asunto se verá en enero y febrero. “Las reservas netas del Banco Central todavía están en un nivel crítico, en torno a los USD3.000 millones y no hay margen de flexibilidad para relajarse. Es una buena noticia que haya dejado de vender, pero no se terminó el problema, porque en febrero esto pega la vuelta y la gente no quiere más los pesos. El Banco Central tendrá que manejar de manera muy prudente el excedente de liquidez del último año, si no quiere que la brecha vuelva a subir”.

(Fuente: baenegocios.com)