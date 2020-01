Otro presidente que habló sobre el nombramiento de Macri fue el flamante mandatario de Boca, Jorge Amor Ameal, que en diálogo con Radio Continental sostuvo: “La AFA está adherida a la FIFA, el presidente de FIFA tendría que haber consultado con todos los clubes para que nosotros tomemos una decisión. No estoy de acuerdo para nada con el nombramiento. Los dirigentes políticos tienen que hacer política y los dirigentes deportivos dedicarnos a los clubes, como lo hacemos. No se pueden mezclar las cosas y me parece que la FIFA no es un premio consuelo”.