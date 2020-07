Dio positivo el hisopado al periodista diamantino Segura Oliva

El periodista diamantino Gino Segura Oliva confirmó el resultado del hisopado realizado para confirmar o descartar el contagio de covid-19. «Me dio positivo, hoy al mediodía me dieron el resultado, ya me siento bien, pero como tenia algunos síntomas, decidí salir de la duda y hacerme el hisopado de forma particular».

Segura Oliva desempeña su trabajo en la Fm Diamante, emisora de su propiedad, donde, desde que se dio a conocer el primer caso en la ciudad blanca, comenzaron a tener recaudos a la hora de trabajar «No se permite mas de una persona por cabina, micrófonos individuales, alcohol en gel o al 70% para limpiar superficies, pero desde ahora no viene nadie hasta que no termine lo mio, yo si voy a seguir porque la radio la tengo en mi casa».

En cuanto al posible nexo del contagio, Segura Oliva mencionó «Yo trabajo en la calle, el contacto con la gente es constante, la verdad que no recuerdo haber estado con las personas que por allí hicieron publico su contagio».

«Comencé con síntomas como de una gripe, pero para poder salir de la duda y cuidar a mi familia y la gente con las que siempre tengo contacto, me aislé, me hice el hisopado en forma privada y hoy me dieron el resultado positivo, ahora estamos esperando el resultado de mi novia, que es la única persona que estuvo conmigo. Hoy ya iría por el día numero 9 desde que comenzaron los síntomas. Hoy me siento bien, no tengo ningún síntoma» finalizó Segura Oliva. (Fuente: informe3.com)