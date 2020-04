El martillero y responsable del área de Hacienda de Cooperativa La Ganadera de General Ramírez, Hugo Brunner destacó que pese a la pandemia, la actividad productiva se sigue desarrollando. En ese sentido, valoró que ya van 35 ediciones de remates televisados por Canal Rural junto a la Cooperativa de Avellaneda, que se suman a los remates tradicionales, que ahora también se transmiten por YouTube.

En relación a la pandemia del COVID-19, Brunner destacó que “desde nuestra Cooperativa hemos tomado todos los recaudos del caso, no solo el uso de químicos y el mantenimiento de distancias, además se impidió y se impide el ingreso a las ferias a toda persona que no esté debidamente acreditada, permitiendo el acceso únicamente a compradores”.

De esta forma lograron descomprimir la cantidad de personas en los remates, pero “como siempre está en mente no perjudicar al productor/vendedor se implementó la transmisión online de los remates físicos”, indicó y respecto a este modalidad analizó: “el resultado es mejor del esperado, ya que no solamente lo ven los productores sino que nos llegan mensajes de gente que no tiene relación con la actividad, pero que es la primera vez que ve un remate ganadero en vivo”, argumentó.

En relación a la actualidad de la actividad ganadera, el martillero sostuvo que “el productor pecuario es el que paga los platos rotos. A pesar de eso agacha la cabeza y sigue trabajando. En la situación que está el país, nadie puede tener dinero ocioso, al dólar no lo podes conseguir en los bancos, sí en la calle a un precio excepcionalmente alto, y la opción del productor es comprar animales. La hacienda es la forma de hacerte de capital, la ves todos los días y no vas a perder plata, podrás ganar más, podrás ganar menos, pero perder… nunca”, finalizó.