Este sábado 8 de febrero llega «Re loca», la película protagonizada por Natalia Oreiro a General Ramírez . La proyección se realizará a partir de las 21.00 en el Parque de la Democracia con entrada libre y gratuita.

Sinópsis

Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos… Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo.