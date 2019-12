El bono de $5000 anunciado por el Gobierno para jubilados y pensionados tiene fecha de pago. Es el lunes 30 de diciembre. Pero no alcanza a todos los jubilados, sino a quienes cobran la mínima y a quienes no superan los $ 19.068 de haber mensual. Esto es porque la iniciativa oficial fijó un “ piso garantizado ” en ese nivel hasta el cual todos los beneficiarios recibirán el plus de fin de año. El mismo día también se pagará un plus de $2000 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El presidente Alberto Fernández anunció el pago de dos bonos de $5.000 para jubilados y pensionados, uno en diciembre y otro en enero, más un plus para beneficiarios de la AUH como compensación ante la interrupción de la actualización automática de los haberes.