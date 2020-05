Producto de la pandemia del COVID-19 este año también se suspendería una nueva edición de la tradicional Fiesta de Disfraces -FDD- de la capital entrerriana.

“A mi criterio no se va a realizar. Hoy en día entendemos que un evento masivo va en contra de los protocolos por el coronvirus. Si se hace, será porque se encontró una solución a la pandemia. No bajamos las persianas porque no sabemos qué va a pasar más adelante, pero la fecha era para noviembre y el panorama no es positivo. No tenemos mucha esperanza de poder hacerla”, Julián Abramor en declaraciones a Radio La Red Paraná.

El integrante de La Banda del Palo, la empresa que diseña, organiza y regentea la Fiesta de Disfraces reconoció: “No es positivo el panorama, no sólo para un evento masivo, sino también para otros como recepciones o casamientos, pero vamos a ver cómo se va dando todo”, resaltó.

“En algún momento esto va a terminar y vamos a poder disfrutar. Ojalá la Fiesta de Disfraces sea un reencuentro”, resaltó el empresario.

“Nunca sabés, quizás hay un cambio radical y aparece una vacuna y se pueden reactivar todas las actividades. Mi pensamiento personal, es que este año no se va a realizar. No sabemos qué va a pasar el año que viene“, subrayó, según publicó UNO.