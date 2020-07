Coronavirus: “Vuelvo a mis actividades”, dijo médico crespense al recibir el alta

“El test arrojó resultado negativo, por lo que obtuve el alta médica. Este miércoles vuelvo a mis actividades normales”, informó el médico Gabriel Udrizar, primer caso positivo de Coronavirus en Crespo.

El paciente recuperado había sido reportado en el informe diario epidemiológico del 1 de julio (correspondiente a los resultados de las 24 horas anteriores) y tras haber cumplido el aislamiento sin complicaciones, fue sometido a un nuevo hisopado, el cual dio resultado negativo para Covid-19, siendo este examen el que confirma su condición de recuperado, ya que su organismo dejó de presentar el virus.

La semana pasada, Udrizar había indicado a FM Estación Plus de Crespo: “No existe el falso positivo en el PCR. Es un análisis que mide la reacción de polimerasa en cadena, es decir, se basa en una proteína específica que no se encuentra en ningún otro virus. Es sumamente específico. Si dio positivo es positivo. No existe el falso positivo. Puede después bajar la carga viral por el paso del tiempo, pero no significa que no existió el virus en ese organismo estudiado”.

“Nunca tuve complicaciones, por eso no requerí internación y el tratamiento ha sido asintomático”, había manifestado el profesional de la salud al anunciar que prontamente Salud Pública de la Provincia le haría el hisopado que determinaría su condición tras la cuarentena. Afortunadamente, desde este 14 de julio, el resultado de ese estudio lo suma al listado de pacientes recuperados de coronavirus en Entre Ríos.

Otros casos en Crespo

Por otra parte, el intendente de Crespo, Darío Schneider se refirió a los dos casos confirmados este lunes: “Siguen activos cumpliendo aislamiento, en buen estado de salud. Los contactos estrechos definidos por los nexos epidemiológicos de estos confirmados ya fueron establecidos y llevarán adelante aislamiento domiciliario durante 14 días”.

A modo de mensaje y recomendación para la comunidad, la autoridad local expresó: “Sin miedo, pero con responsabilidad, debemos extremar nuestros cuidados personales”.