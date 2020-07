Coronavirus: “Si todos usáramos barbijo, la pandemia estaría controlada en menos de 8 semanas”

El 21 de enero de 2020 se registró el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Al día de hoy, la pandemia ya dejó más de 3,6 millones de casos y más de 141 mil muertos. Seis meses más tarde, Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país sostiene que “si pudiéramos hacer que todo el mundo se pusiera un barbijo ahora mismo” la pandemia podría estar controlada en ocho semanas.

Tal como se informó desde el comienzo de la pandemia, nuevos estudios comprobaron la eficacia del uso de barbijos para detener la propagación del virus. Las declaraciones de Redfield al Journal of the American Medical Association trajeron otra vez la discusión sobre el uso correcto de los tapabocas en Estados Unidos, donde el propio presidente Donald Trump no quería mostrarse usando uno.