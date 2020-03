El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó este jueves por la noche los positivos de coronavirus de cuatro pacientes de la provincia. Uno de ellos es de una mujer de 87 años radicada en Nogoyá que se encuentra internada en centro privado La Entrerriana, quien habría tenido estrecho contacto con gente que llegó de viaje del exterior.

Según informó personal del sanatorio a Entremediosweb, Ana Folmer ingresó por la guardia con aparente insuficiencia urinaria y en ningún momento se advirtió que había tenido contacto con personas que habían viajado a Brasil. Por lo que no se tomaron los recaudos necesarios para no propagar el virus.

Después de convertirse en un caso sospechoso de COVID-19 se aislaron a unas 10 personas, entre personal de maestranza, administración, enfermería y médicos. Esta situación generó desconcierto e indignación por parte de los trabajadores.

Asimismo, se consultó a autoridades del Ministerio de Salud quienes no confirmaron ni negaron la información.

Comunicado de La Entrerriana

Finalmente, pasado el mediodía La Entrerriana difundió un comunicado oficial donde confirma los datos obtenidos por ese portal. En el mismo se señala que la mujer ingresó al nosocomio el viernes 20 de marzo pasado y que «actualmente la paciente permanece internada en el Sanatorio cumpliendo las medidas de aislamiento y protocolos del Ministerio de Salud».

Comunicado de Folmer

Por otra parte, la firma Folmer emitió una circular interna para dar a conocer la situación de su socia enferma:

Queremos informarles que lamentablemente a Ana Folmer, madre de José Luis Pereyra y Carlos Alberto Pereyra, le diagnosticaron Coronavirus. Ana Folmer, socia de la empresa, de 87 años, radicada en Nogoyá, no tiene contacto directo con el personal y se encuentra internada en el Sanatorio La Entrerriana desde la semana pasada. José Luis vive en Paraná. Y Carlos Alberto en Crespo.

Nos hemos puesto en contacto con las autoridades para recibir y seguir TODAS las indicaciones de ellos y de los especialistas.

El Dr Cerutti, área de Salud de la Municipalidad, cardiólogo, consultó con Epidemiología de la Provincia. Conocen el caso y están investigando para rastrear el origen posible.

Nos han dado las siguientes recomendaciones :

Seguir el aislamiento normal como toda la población. Quienes tuvieron contacto directo con Carly y José Luis Pereyra: Mantener el aislamiento normal para cualquier persona, y además :- Dormir solo, en habitación separada- No compartir utensilios, mates, etc- Mantener distancia- Lavado de manos MUY frecuente- Estar atento ante aparición de síntomas Todo esto contando 14 días desde el último contacto directo

En cuanto a lo laboral, la empresa Folmer seguirá cumpliendo estrictamente el Aislamiento iniciado el día 20. Se suspende la guardia mínima de Repuestos para* maquinarias. Única actividad que se seguía desarrollando.

Muchas gracias, Pablo Folmer