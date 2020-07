Concordia: Con “brigada de control”, evitarán reuniones por el Día del Amigo

Luego de un fin de semana en el que las postales mostraban grandes aglomeraciones de personas en los paseos públicos de Concordia, así como también hubo clausuras de fiestas privadas, desde la intendencia tienen especial preocupación por lo que sucederá este fin de semana con las celebraciones por el día del amigo y adelantaron cómo actuarán.

El secretario de Coordinación de Gestión de Concordia, Fernando Barboza, dijo en declaraciones radiales que “notamos un relajamiento. Lo que pasó el fin de semana en la costanera y lugares de esparcimiento nos preocupa, vimos a padres con sus hijos en los juegos de las plazas y eso nos llama la atención. Estamos preocupados porque la mayoría viene haciendo un esfuerzo enorme“.

Evitar reuniones

Sobre las medidas que tomarán luego de haber visto el relajamiento y las aglomeraciones, indicó: “Este fin de semana, en la previa del día del amigo, tenemos proyectado hacer un control mucho mayor. Se formó una brigada en la que dispusimos personal para que esté apostado en distintas zonas de Concordia para hacer controles, así no pasa lo que pasó este fin de semana, que no haya desbordes, porque tenemos un caso positivo y seguramente seguiremos teniendo, más si la situación es la que vimos en estos días, de tanta relajación”.

“No estamos exentos a que el virus esté, pero la esperanza es que sigamos con los mismos números. Dentro de todo está controlado“, dijo, al referirse al caso detectado este martes y agregó: “Luego de ver que el nexo podía ser un cosechero supimos cómo actuar. Teníamos un operativo montado en función de la salida de quienes van a trabajar en la zafra, indudablemente si esas personas se trasladan a zona de riesgo teníamos probabilidades de contagio, de todas maneras, nosotros siempre estuvimos controlando a los cosecheros.

Cierre de costanera y multas por barbijos

El lunes por la tarde trascendió que, al igual que en el parque San Carlos, la municipalidad de Concordia pensaba en hacer un cierre de la costanera. “Lo estamos analizando desde el lunes. Tenemos una reunión con las fuerzas para ver qué pasará, pero lo analizamos como una posibilidad, aunque el intendente no quiere llegar a eso. Seguramente los vehículos podrán circular, pero queremos evitar que la gente se reúna a tomar mates, o que se sienten en el paseo, porque eso no está permitido. Nos preocupa que hagan ronda de mates y vayan como antes, siendo que el DNU dice que no se puede”, dijo Barboza.

Barbijos

Acerca de la posible aplicación de multas para quienes no lleven barbijo puesto en la vía pública, mencionó: “Estamos viendo si sale la ordenanza para el cobro de multas por el no uso de tapabocas, eso también es una preocupación porque cuando lo implementamos lo usaba un 90% de las personas que salían, pero ahora lo usa menos del 50%. La gente tiene que entender que hoy la vacuna que tenemos contra el virus es el uso de tapaboca, la distancia social, y la higienización de manos, así que tenemos que ser conscientes“.

Por último, el secretario de Coordinación y Gestión, indicó: “Siempre tenemos pensadas nuevas habilitaciones, pero lo que pasó nos puso un freno, porque quedan algunas disciplinas grupales por habilitar, aunque un 90% de cosas están habilitadas. Lo lamentable sería tener que retroceder en las fases”. (Fuente: elonce.com)