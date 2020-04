La senadora por el departamento Diamante, Claudia Gieco valoró el esfuerzo de la mayor parte de la población en el cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional hace más de un mes.

No obstante, en declaraciones al programa televisivo Día a Día de Gigared Paraná, la legisladora solicitó responsabilidad en el cumplimiento de las medidas de aislamiento, especialmente en las pequeñas localidades. «No hay que pensar ‘acá no va a llegar el coronavirus’. Es obligación y responsabilidad de todos cumplir con las disposiciones«.

En ese marco, Gieco reconoció las dificultades económicas que genera la cuarentena, por lo que pidió «aprovechar la habilitación de las nuevas actividades económicas con responsabilidad, de lo contrario corremos el riesgo de volver hacia atrás y no tengo dudas que el gobernador cumplirá con su palabra si hay un aumento de casos o si se ve irresponsabilidad», aseveró.

La ex intendenta de Diamante valoró el trabajo del personal de salud, seguridad y los municipios y comunas en cada una de las localidades. «En las ciudades más grandes del departamento estamos aprovechando este tiempo para preparar los sistemas de salud y acondicionar nuevos lugares para atender eventuales casos. Se está trabajando en equipo«, indicó.

Sesiones del Senado

En cuanto al ámbito legislativo, Claudia Gieco aseguró: «Nosotros en realidad nunca dejamos de trabajar. En mi caso hablo y visito diferentes instituciones del departamento y con mis colegas del Senado nos comunicamos vía online para seguir elaborando iniciativas».

No obstante, adelantó que las reuniones y sesiones se retomarán formalmente la semana próxima. «Estamos convocados tanto para el martes como para el miércoles«, expresó. (IN)

