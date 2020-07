Choferes de colectivos se autoconvocaron frente a la empresa Mariano Moreno

En Paraná y en diversas ciudades del país, continúa el paro de colectivos. Este martes, autoridades de UTA a nivel Nacional realizaron una reunión virtual con referentes de las empresas para analizar la situación de cada sector en particular.

Choferes de colectivos se autoconvocaron, este martes, frente a la empresa Marino Moreno exigiendo el pago de sueldos adeudados y que la empresa les vuelva aportar para la obra social.

“Los compañeros se autoconvocaron y nosotros como delegados vinimos a acompañarlos, ahora estamos esperando los resultados de la reunión que se lleva a cabo a nivel nacional de manera virtual”, comentó uno de los delegados, Gustavo Rupp.

Sobre los motivos del paro, explicó que “queremos que nos paguen lo que nos falta del salario, este lunes recibimos el 50 por ciento del sueldo, con un ATP de 2000 pesos y seguimos esperando alguna propuesta de pago para que se salden las deudas que vienen desde diciembre del 2019″.

“Sabemos que la empresa no está realizando los aportes correspondientes a la obra social, no tenemos ART, y no sabemos cómo se va a solucionar el tema“, sentenció Rupp.

Por su parte otro trabajador que se encontraba presente, mencionó que “queremos volver a trabajar, pero necesitamos los sueldos para poder mantener a nuestras familias. Se hizo una deuda gigante para los trabajadores”.

“Desde la empresa dicen que no tienen dinero para pagarnos, pero sabemos que hace pocos días les giraron un total de 35 millones de pesos y solamente nos completaron un porcentaje del sueldo, pensamos que la plata se pierde en el camino”, declaró el delegado.

Al finalizar, Rupp manifestó: “En este momento hay trabajadores que se están dedicando a otros rubros para poder sobrevivir. Es muy lamentable esta situación”. (Fuente: elonce.com)