Caso Riera: Christe seguirá encarcelado

La jueza Carolina Castagno rechazó el pedido de excarcelación presentado por parte de la defensa de Jorge Julián Christe, imputado por el femicidio de Julieta Riera, con lo cual, el acusado continuará detenido en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

“Se hizo la audiencia de apelación donde la defensa cuestionó la resolución del juez Mayer cuando dispuso la prisión preventiva del imputado en la causa por el termino de 60 días tal como lo había interesado el Ministerio Público Fiscal y la querella”, explicó el fiscal Ignacio Aramberry.

Y continuó: “La decisión de la jueza, tras analizar los argumentos que dio el magistrado, que fueron refutados por la defensa en la audiencia de este miércoles, decidió que a diferencia de lo que sostenía la defensa, la resolución del juez estaba debidamente fundada y no era arbitraria, cuestión que también fue destacada por el Ministerio Público Fiscal”.

Consultado a Aramberry por una fecha para la remisión de causa a juicio, éste comunicó que “se está a la espera de dos pericias importantes para la causa, que es la pericia psicológica y psiquiátrica que se dispuso del imputado; y una pericia destinada a determinar el recorrido del cuerpo de la víctima desde el balcón del octavo piso del edificio de Peatonal San Martín hasta el lugar donde fue encontrado”.

Consultado al fiscal sobre la discusión que giró en torno a la presunta destrucción de celulares que Christe habría hecho, éste confirmó que “lo más probable es que no se pueda contar con la información de esos celulares porque tenían la pantalla dañada y no se puede emprender ninguna actividad pericial destinada a ponerlos en funcionamiento nuevamente”. (Fuente: El Once)