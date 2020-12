Bordet hizo su balance de un año “atípico” por la pandemia

“Nunca escatimamos ningún esfuerzo en salud. Habilitamos hospitales como el de La Baxada que había estado cuatro años parado en el gobierno anterior y en el que había 30 respiradores embalados que no habían sido utilizados. Se puso en marcha y se habilitaron 21 camas de terapia intensiva y 120 de internación intermedia. Fueron medidas sumamente necesarias para que no colapse el sistema de salud. Si no se hubiera hecho esto, hubiéramos tenido un desastre sanitario”, remarcó.

Luego explicó que los mayores gastos fueron absorbidos con ayuda del gobierno nacional, y apuntó: “Hubo un apoyo del gobierno nacional. El presidente Alberto Fernández ha estado permanentemente conversando con los gobernadores y contamos con el apoyo inmediato del Gobierno Nacional en transferencia de recursos extra coparticipación”.

Campaña de vacunación

Al respecto, indicó que “2021 será un año de una campaña de vacunación inédita en la Argentina y en la provincia. Se tomará primero al personal de riesgo, es decir, personal de salud, policía, fuerzas armadas y docentes; y después a los grupos etarios de más 60 años y de menos de 60 años en aquellas personas que presentan comorbilidades que pueden tener desenlaces fatales en el caso de contraer el virus. Después sí a todo el universo de gente que desee vacunarse. Hay que tener en cuenta que la vacuna no es obligatoria”, informó.

“A todo esto lo estamos preparando y esto requiere un gran esfuerzo logístico para tener las vacunas con la temperatura que se necesita y el recurso humano que son los vacunadores. En esto Entre Ríos tiene una experticia muy importante porque en todas las últimas campañas, por ejemplo de vacunación de gripe, se logró vacunar el 100 por ciento del universo que se proponía. Tenemos todo previsto para que en el momento que esté la vacuna, podemos salir a aplicarla”, remarcó.

Turismo

En su balance Bordet mencionó también la habilitación del turismo en víspera del fin de semana largo pasado al que consideró el sector más castigado durante la pandemia. “Entre Ríos quedó posicionada en tercer lugar, muy cerca de Córdoba, en la afluencia de turistas. El balance que hacemos es realmente es muy positivo porque se trabajó con mucha responsabilidad y destaco la labor de los intendentes para generar protocolos que se apliquen de manera segura entre las personas que viene y conviven en cada una de las ciudades”.

Obras públicas

“Estamos terminando el año con el 95 por ciento del presupuesto de obras públicas ejecutado lo cual habla a las claras que se dio cumplimiento a todo lo que teníamos previsto”, remarcó Bordet y explicó que “el gobierno nacional de Alberto Fernández retomó muchas obras que habían sido abandonadas, por ejemplo la ruta 18, la ruta 127, la ruta 6, el acceso por la ruta 12 a Paraná y también un gran plan de obras de saneamiento a través de Enohsa que estamos desarrollando con el ente en distintas ciudades de la provincia”, detalló.

Se refirió luego a las obras en los establecimientos educativos y apuntó que “se han terminado muchos que teníamos en marcha y hemos comenzado otros”. También habló de las obras de gas “en donde hemos hecho un plan de desarrollo gasífero para varias ciudades y ahora estamos para llamar a licitación en las próximas semanas la ampliación del gasoducto en Concordia hasta Villa Zorraquín”, especificó.

En materia portuaria, detalló que “se trabajó mucho para poder garantizar el funcionamiento de los puertos de ultramar que tiene la provincia y el más importante que es el de Ibicuy trabajando junto con Concepción del Uruguay con un muy buen nivel de exportaciones”.

En cuanto a la economía, Bordet precisó que “se logró volver a poner a pleno actividades que no estaban”, como los casos del turismo y el transporte de media y larga distancia.

“Es oportuno la suspensión de las PASO”

Respecto del 2021 en tanto año de elecciones, el gobernador se sumó a la postura de muchos de sus pares de otras provincias de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del año que viene. “Va a ser un año de una campaña de vacunación inédita en la Argentina y en la provincia, y en un proceso electoral de PASO, en el mes de mayo ya hay que definir e ir cerrando las listas de candidatos. Esto se nos va a mezclar con el desarrollo de la pandemia, la etapa de vacunación y realmente los ciudadanos tengan que estar votando una interna en forma obligatoria en estas épocas de pandemia, a mí me parece completamente inoportuno”, consideró.

Institucionalidad

Bordet sostuvo que en 2020 hubo tres medidas institucionales que “mejoraron la calidad democrática”: el Juicio por Jurados, que “genera la participación popular y genera la visión del sentido común que los ciudadanos aportan en un juicio de materia penal en este caso”: la ley de paridad de género, que “equipara a mujeres con los hombres en todos los actos de la vida cotidiana esta paridad”; y la designación a través de concurso de las autoridades del Tribunal de Cuentas, “para que quienes tengan que controlar tengan la independencia necesaria que siempre es importante en estos aspecto”.