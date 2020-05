Tras dejar Radio 10 el 24 de abril luego de 21 años en el aire, Ángel “Baby” Etchecopar selló su incorporación a Radio Rivadavia , emisora en la que debutará en el mediodía del próximo lunes 11.

Si bien era un secreto a voces que su futuro laboral radial residía en alguna de las radios AM de Alpha Media (Rivadavia AM 630, La 990 y la AM 550, exRadio Colonia), hasta que Etchecopar no firmase su contrato y se desligara de Radio 10, nadie lo podía asegurar.

Mientras algunos veían como primera posibilidad animar la tarde de la exradio Colonia, que está en etapa de relanzamiento (ya cuentan con Mauro Viale, Ari Paluch , Chiche Gelblung, Daniel Aprile y Luis Cali), Baby no estará en la AM 550.

Lo cierto es, que tras la salida de Fernando Niembro -quien por medio de una productora comercial, conducía la emblemática tira La oral deportiva en dos turnos: de 12 a 14 y de 19 a 21-, Etchecopar animará los mediodías de la AM 630, en la franja horaria entre los programas de Eduardo Feinmann, que conduce la segunda mañana desde las 9, y el de Oscar González Oro, que conduce la tarde de 14 a 17.

Por estas horas, Baby y su equipo comenzaron las reuniones de preproducción para armar el nuevo ciclo, que se llamará Baby en el medio, junto a locutora Mariana Clark y el columnista Ricardo Benedetti, publicó La Nación.