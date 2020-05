La Dirección Provincial de Vialidad –DPV– informó que permanece cortado el tránsito en la calzada sumergible sobre el Arroyo Doll, en el límite de los departamentos Diamante y Victoria. La medida preventiva, fue tomada hasta tanto pueda concretarse la nueva obra que ya cuenta con el proyecto técnico.

En ese sentido, desde la repartición solicitan a vecinos de Isletas y Chilcas, productores de la zona y demás usuarios del camino, evitar circular por la zona y optar por las vías alternativas, ya sea el camino de la escuela N° 17 Domingo Sarmiento para vehículos livianos u otro trazado conocido como Camino Gentile para los de mayor porte.

Cómo será la nueva calzada sumergible

En cuanto a la obra a realizar, desde el área técnica se informó que se terminó el proyecto y que cuenta con el Número de Expediente Nº:155739. Se trataría de una inversión superior a los 6,5 millones de pesos y prevé la ejecución de una calzada sumergible de un ancho de 6,40 metros que constará de seis luces de dos metros de altura y dos de longitud cada una. Además para mejorar las condiciones de la fundación se prevé la ejecución de pilotines de 30 cm de diámetro y 1,5 metros de profundidad, vinculados a la losa de escurrimiento de manera de brindar mayor anclaje a la estructura superior. Así también, se planifica la construcción de losas de acceso en ambas cabeceras.

Desde IN habíamos adelantado en febrero pasado que era inminente que el tránsito por el lugar quede cortado debido al deterioro de la calzada. Pese a que Vialidad posteriormente realizó una construcción provisoria, finalmente no se pudo evitar que esa vía quede intransitable, al menos hasta que se haga la nueva obra de arte. (IN)

