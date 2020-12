Así se preparan para el Ramírez Festeja 2021

Este año en General Ramírez estaba todo planificado para darle un impulso mayor al Ramírez Festeja, el programa de actividades que se desarrolla cada año en el marco del aniversario de la ciudad. El objetivo era brindarle más visibilidad al sector productivo, sin descuidar la parte artística y otras instituciones de la comunidad. Sin embargo, a último momento, el 13 de marzo, el municipio casi obligado por las decisiones provinciales, decidió suspender la mayoría de las actividades por el covid y a los pocos días ya comenzó la cuarentena nacional.

“Para nosotros fue brutal porque habíamos preparado mucho para esta celebración. Si ben año a año la propuesta iba creciendo e incorporando cosas nuevas en esta oportunidad se había hecho una apuesta fuerte con el sector productivo, los vecinos en general habían respondido bien y el trabajo en conjunto con las instituciones también fue importante”, reconoció el subsecretario de Políticas Culturales y Comunicación, Walter Lauphan.

En ese momento, todos creían que el Ramírez Festeja se iba a poder desarrollar en algún momento del 2020, pero esas previsiones no se dieron. “De hecho hoy no tenemos certeza sobre si en marzo podremos tener escenario, por eso por el momento programamos actividades en las que no se congregaría un número excesivo de gente y que se puedan hacer al aire libre, con distanciamiento”, adelantó el funcionario a Informe Litoral.

Pese a que el panorama en relación con la pandemia aún no está del todo claro, Lauphan indicó que quieren involucrar a la mayor cantidad de instituciones, empresas y personas como sea posible. “Volveremos a hablar con todos. Hay empresas que inclusive los propios ramirenses no conocemos tanto y tienen un importante valor para el desarrollo de la ciudad. Hay que darles el lugar que se merecen”.

También dentro de las actividades se proponen realizar un encuentro de muralistas, en su mayoría locales; una feria con emprendedores y empresas; la realización de la final del concurso Sabor a Ramírez y el impulso del Museo Ramírez que tendrá como puntapié inicial la recuperación de la historia del ex frigorífico Vizental.

Estas semanas serán decisivas para las autoridades ramirenses porque Kapanga está paga por eso “tenemos que definir a más tardar a fines de enero”, aseguró el subsecretario de Políticas Culturales y Comunicación. (Informe Litoral)

DEL ARCHIVO: