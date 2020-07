Algunos bares y restaurantes de Paraná aseguran que abrirán pese a la prohibición

Así lo confirmaron desde el sector que los nuclea. Advierten que más de la mitad de los negocios quebrarán si no se revierte la situación.

«O trabajamos o no abrimos nunca más y no vamos a tener ni para comer nosotros». Esa es la frase que lanzó un empresario gastronómico de Paraná para informar que abrirá pese a que la Municipalidad prohibió la actividad gastronómica por el brote de coronavirus en la ciudad. Esta medida la tomarán varios dueños de bares y restaurantes de la ciudad que aseguran que «no aguantan más» la situación y que con los deliverys no alcanzan a cubrir el 5% de los costos de los negocios.

Así lo confirmó a Entremediosweb Marcelo Barsuglia, vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHG) y secretario de la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra). «Hay muchos dueños de restaurantes y bares que piensan abrir porque no pueden más, ya no tienen para pagar el alquiler, la luz, el gas y a los empleados. Sabemos que lo van a hacer», remarcó el dirigente al tiempo que sostuvo que también son los empleados que quieren volver a trabajar cuanto antes.

Asimismo, sostuvo que desde la entidad no han tomado ninguna decisión pero aclaró que «la gente es autónoma y saben a los que se exponen, se prepararán recursos de amparo si es necesario» , señaló. «Nosotros somos representantes y los vamos a apoyar en todo sentido», remarcó Barsuglia sobre la posibilidad de que deban enfrentar sanciones o denuncias penales.

Reclamo de gastronómicos en Paraná.

Por otra parte, señaló que desde la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná le elevaron un petitorio a la ministra de Salud, Sonia Velazquez, para que los autoricen a abrir nuevamente los bares y restaurantes. «Pedimos volver a como estabamos trabajando con un 50% de la ocupación del los locales o incluso menos con un 30% pero al menos abrir». Si esto sigue así cuando se nos habilite la mitad o más ya no van a volver a trabajar», pronosticó.

«Vemos a Mendoza, Rosario y Santa Fe que pueden trabajar pero en Paraná no». «Vamos a tener que aprender a convivir con el virus hasta que aparezca una vacuna. Como en otros lugares del mundo que hay rebrote y están aprendiendo a convivir pero si seguimos así nos van a terminar matando de hambre», concluyó el dirigente.

La nota completa a la ministra de Salud

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Entidad que cuenta con 93 años de trayectoria representando formalmente al Sector, tiene el agrado de dirigirse a Ud. y por su intermedio a los Profesionales Integrantes del COES, en relación a la terrible crisis generada por la pandemia COVID 19, que afecta a nuestra actividad la actividad en la región.

Por tal motivo, y sin desvalorizar los argumentos sanitarios, los empresarios hoteleros gastronómicos, solicitamos urgente audiencia con Ud. y su equipo, para considerar la pronta reapertura de los establecimientos gastronómicos, poniéndonos a disposición para la revisión y ajuste de los protocolos que fueran necesarios. Vale señalar que, nuestra Entidad madre, la Federación Empresaria Gastronómica de la Republica Argentina (FEHGRA) junto a la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), Entidad que asesora al Presiente de la Nación, Dr. Alberto Fernández ha generado un protocolo específico para la actividad, el cual ha sido tenido en cuenta por diversos destinos de nuestro país,

el cual ponemos a disposición.

Como hemos sostenido desde la declaración de la cuarentena, la prioridad es la salud de nuestros ciudadanos, y así seguirá siendo, pero es menester encontrar el justo equilibrio que permita también la supervivencia de las empresas y sus trabajadores. Solo en nuestra ciudad generamos más de 1000 puestos de trabajo cuyo futuro es incierto en este escenario.

La situación económica y financiera de nuestras empresas es de gravedad. Con más de 100 días sin actividad, consideramos la medida de cierre debe reconsiderarse, mas aun teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha registrado contagios en relación a nuestro sector.

Somos consientes que a partir del último 20 de marzo, nuestras vidas cambiaron radicalmente y por ende nuestros hábitos deberán adaptarse a una nueva modalidad, pero debemos buscar la forma de trabajar y convivir con el virus hasta la aparición de una vacuna.



Sin más, a la espera una pronta respuesta, nos despedimos cordialmente.

Santiago Mele Osvaldo Cabrera

Secretario AEHGP Presidente AEHGP

Fuente: Entremediosweb