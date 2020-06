Alberto Fernández: “Tenemos que aislar el AMBA del resto del país”

También señaló que “más de 2.000 respiradores fueron los que incorporamos en el sistema de salud. Si en la provincia de Buenos Aires no hubiéramos creado los hospitales que pusimos en marcha, y Axel (Kicillof) hubiera seguido con lo que tenía, hoy tendría sus sistema colapsado. Si Horacio (Rodríguez Larreta) no hubiera hecho su esfuerzo con el Detectar en los barrios populares, y no hubiera podido seguir a los contactos estrechos en hoteles, otros serían los resultados que estaríamos exponiendo. No tenemos que enojarnos con el remedio, tenemos que enojarnos con la enfermedad”.