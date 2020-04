El presidente Alberto Fernández rechazó los reclamos para que la clase política baje sus sueldos, destacó el trabajo de los funcionarios del Ejecutivo las 24 horas del día en medio de la emergencia sanitaria y consideró «más razonable» lograr recursos para el combate contra la prevención del coronavirus en Argentina mediante un impuesto «a los que más han ganado».

«Yo reivindico la política, el servicio público que la política presta. Yo no voy a ser un hipócrita. Esa no es la solución que la Argentina necesita, la verdad no estoy de acuerdo con eso. Nunca me sumé a esa lógica», afirmó el Presidente en un reportaje con el periodista Horacio Verbitsky, en referencia a la iniciativa para reducir los sueldos de los políticos.

Además se refirió a las protestas para exigir que los políticos se bajen los sueldos, las cuales se sintieron con fuerza en algunos barrios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires durante tres días consecutivos. «A mi las cacerolas no me afectaron en ningún momento», enfatizó el mandatario sobre los cacerolazos.

Días atrás, el bloque de Juntos por el Cambio envió una carta el jefe de Estado, donde le solicitaron crear un “fondo de emergencia” destinando el 30 por ciento de los ingresos de la totalidad de los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo Nacional, Poder Legislativo Nacional y Poder Judicial de la Nación.