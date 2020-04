El presidente Alberto Fernández anunciará hoy la extensión de la cuarentena por dos semanas más. Será, según anticipó el ministro de Salud, Ginés González García – «el comandante», como lo definió el Presidente-, una etapa «distinta» en el combate para enfrentar la pandemia del coronavirus . Una vez más, antes de la presentación de la prórroga, el jefe de Estado se aseguró el respaldo de los gobernadores.

En la cuarta fase, que durará hasta el 10 de mayo inclusive, el Gobierno mantendrá el modelo de «cuarentena administrada», aunque con una mayor flexibilización en las provincias y ciudades donde no hubo circulación del virus o en las que en los últimos días no se registraron casos de contagios . En el área metropolitana -la Capital y el conurbano- y en las grandes metrópolis, donde vive casi la mitad de la población del país, como Mendoza, Córdoba y Rosario -y sus cordones urbanos- la situación no cambiará.

Lo único que falta resolver es si los niños podrán realizar salidas recreativas programadas acompañados por sus padres. Eso sí, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense hoy no están dadas las condiciones, según anticiparon fuentes de las dos administraciones, para avanzar en ese sentido.

Actividades

”El lunes entramos en una etapa distinta. Hay un cuarto del país que no tuvieron casos. Habrá una diferencia geográfica», adelantó González García. Y agregó: «Estamos pensando habilitar algún tipo de actividad para los niños, como una caminata en la manzana del domicilio, pero no tenemos en claro cómo lo vamos a regular, aunque estamos viendo alternativas por horarios o por número de documento, pero no se decidió aún» .

Al igual que hace dos semanas, cuando anunció la segunda prórroga de la cuarentena con gráficos y ejemplos, el Presidente acompañará con datos su presentación.

En el resto, se cree que no habrá sorpresas y se mantendrán las mismas actividades exceptuadas, con la posibilidad de ampliar el listado. «Como norma general, se mantiene la cuarentena. Pero se seguirá flexibilizando en los lugares donde no haya circulación del virus», explicaron fuentes oficiales.

Preparativos

Como sucedió hasta ahora, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, serán los responsables de analizar con el jefe del Estado los nuevos pedidos de los mandatarios provinciales, como pasó anteayer con la apertura para el ejercicio de las profesiones liberales en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén. Y la puesta en marcha de las obras públicas privadas en las provincias de San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Salta, Mendoza y Neuquén.

Gradual

Ayer, el comité de infectólogos y expertos que asesora al Presidente en el combate contra la expansión del coronavirus en el país volvió a imponer la idea de que la flexibilización del aislamiento será de forma muy gradual, por zonas o regiones. En la Casa Rosada destacan que la cuarentena funciona y no van a arriesgar.

Si bien la curva de contagios va en ascenso, esa suba es moderada. El colapso del sistema de salud es el gran temor de Alberto Fernández. Por esa razón, difícilmente acceda a cambios drásticos. En algunas zonas, fundamentalmente en la Capital y el conurbano bonaerense, sigue habiendo una gran cantidad de contagios. El Gobierno ahora espera los primeros resultados de los testeos rápidos, la primera investigación epidemiológica para medir la circulación del virus Covid-19 en la población argentina, que el Ministerio de Salud puso en marcha ayer.

Clases

Tampoco volverán los alumnos a las aulas. Aún no hay certezas sobre la fecha del regreso; algunas voces dentro del Gobierno ya hablan del mes de agosto como un objetivo posible.

El regreso a la actividad será progresivo. En la Casa Rosada destacaron el comportamiento social de los últimos días, aunque continuará bajando como un mantra la necesidad de mantener el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de barbijos. Como les dice siempre el Presidente a los que lo visitan, si alguna medida no funciona o provoca un relajamiento en la gente respecto de los cuidados, volverá sobre sus pasos.

«Todos los días estamos mejorando la capacidad de respuesta y aprendiendo lo que tenemos que hacer y lo que no, tuvimos errores y tenemos que extremar los cuidados», sostuvo González García en diálogo con Radio con Vos.

Fuente: La Nación