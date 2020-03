El miércoles 11 se cumplieron doce años de la implementación de la Resolución 125°, que establecía un esquema de derechos de exportación móviles para la soja.

Esta medida coronaba una serie de aumentos de retenciones de los principales productos agropecuarios en los meses previos, que se sumaban a un conjunto de obstáculos y prohibiciones a las exportaciones.

«Todo ello se daba en un contexto de precios internacionales mucho más altos que los actuales, que no pudo aprovecharse, y que le hubiera permitido a los productores y al país generar una situación mucho más favorable», destacó la Mesa de Enlace en un comunicado firmado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA).

«Se trató, sin dudas, de una oportunidad perdida», destacan las entidades que se mostraron en Expoagro 2020.

El comunicado emitido en un nuevo aniversario del conflicto entre el Gobierno y el campo se refiere a la «voraz e inconstitucional medida tomada por el Poder Ejecutivo en 2008».

Una medida que «estuvo acompañada por una escalada verbal y discursiva en la que se identificaba al sector agropecuario como enemigo a vencer y se caricaturizaba y desvalorizaba a los productores con expresiones degradantes».

En este sentido, a doce años de este conflicto, «resulta imperativo reflexionar para no repetir la historia».

«Muchos productores se han visto obligados a adoptar medidas de protesta frente a un nuevo escenario crítico. En un contexto internacional de precios a la baja de los productos del campo, todos los niveles del Estado nos someten a una presión fiscal inaguantable», destacan en referencia a los nuevos aumentos de derechos de exportación, cuando se hace sentir una fuerte sequia que va a impactar seriamente en los rindes generales, con pérdidas totales en muchos casos.

Este combo hace que «se ponga en riesgo no solo la situación de los productores en el presente, sino fundamentalmente las siembras de la campaña próxima y la subsistencia de muchos de nosotros en los campos».

La Mesa de Enlace remarca la necesidad de establecer alternativas y no volver a desatar esa «escalada verbal»: «Fue un recurso que no funcionó en el pasado. Debemos trabajar para no alimentar una grieta que debiéramos superar como Nación, de una vez por todas».

«Los argentinos ven al campo como una parte indivisible de su identidad nacional. Cuando se maltrata a los productores agropecuarios en 2008, se castigaba a todos los argentinos por igual. Prueba de ello fueron los actos masivos y populares de Rosario y del Monumento de los Españoles de aquel año, en los que confluyeron por igual productores de todo el país y ciudadanos y habitantes de zonas urbanas y suburbanas que sintieron, al igual que nosotros, que se estaba cometiendo una enorme injusticia».

«Es por eso que, al cumplirse doce años de aquel conflicto, vale la pena plantearse otros caminos para no repetir una historia que nos perjudicó a todos», concluye la Mesa de Enlace.