La llamativa imagen de un pescado llamó la curiosidad de los paranaenses y visitantes que pasan por la zona del rulo del Túnel Subfluvial en la capital entrerriana. Con gran habilidad dibujaron con el césped un pescado en uno de los talud de los puentes del ingreso.

Sin embargo el autor del dibujo es un misterio. Desde la Municipalidad de Paraná se informó que no se ordenó realizar ninguna imagen en uno de los ingresos a la ciudad. Por lo que se inició la búsqueda del artista que realizó la aparente intervención urbana.

La imagen es más que clara, el problema es que no se sabe bien cuál es el sentido. Muchos creen que puede estar relacionado políticamente con alguna referencia local, sin embargo, se indicó que si en un tiempo prudencial no aparece el artista, se iba a analizar los caminos a seguir. Si dejarla o bien disponer el desmalezado y emparejamiento del césped talud para borrar la imagen que a simple vista no tiene ninguna connotación.

El tiempo dirá, si el autor de la obra aparece y argumenta la imagen en ese espacio público, publicó UNO.